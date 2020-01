कश्मीर का हाल जानने पहुंच रहे हैं 16 देशों के राजनयिक

नई दिल्लीः भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर सहित 16 देशों के राजनयिक गुरुवार से जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा पिछले वर्ष समाप्त किये जाने के बाद राजनयिकों का यह पहला दौरा होगा. दिल्ली से ये राजनयिक गुरुवार को हवाई मार्ग से श्रीनगर जाएंगे और वहां से वे जम्मू जाएंगे. वे वहां पर उप राज्यपाल जी सी मर्मू के साथ ही नागरिक समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे.

फारुख, उमर और महबूबा से मुलाकात की इच्छा

इनमें बांग्लादेश (Bangladesh), वियतनाम, नार्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, नाइजीरिया आदि देशों के भी राजनयिक शामिल होंगे. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ब्राजील के राजनयिक आंद्रे ए कोरिये डो लागो का भी जम्मू-कश्मीर का दौरा करने की योजना थी. हालांकि उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते दौरे पर नहीं जाने का फैसला किया. यह भी कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की इच्छा जताई है.

Govt sources: Reports that European Union (EU) Ambassadors aren't part of the group of envoys visiting J&K due to restrictions in prog are unfounded&mischievous. We wanted to take a global group of envoys to J&K with only some EU Ambassadors,& not all EU envoys were asked to join

सिविल सोयाइटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे राजनयिक

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को दौरा करने वाले राजनयिक नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और उन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद राजनयिकों को जम्मू ले जाया जाएगा जहां वे उप राज्यपाल जीसी मुर्मू और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. सूत्रों ने बताया कि कई देशों के राजनयिकों ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधान हटने के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए कश्मीर का दौरा करने की अनुमति दी जाए.

Govt sources: The Group was free to interact with people subject to security considerations. In any case, no Ambassador had specifically asked to meet anyone who was detained. It was therefore decided that a Group of EU Ambassadors will undertake a trip to J &K at a later date.

