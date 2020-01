विवादों से धीमी पड़ जाती है रक्षा सौदों की प्रक्रियाः पूर्व वायुसेना प्रमुख

नई दिल्लीः पूर्व वायुसेना प्रमुख ने शनिवार को रक्षा खरीदों में विवादों का मसला उठाते हुए कहा कि सोचिए, अगर विंग कमांडर अभिनंदन मिग-21 के बजाय राफेल उड़ा रहे होते तो निश्चित ही परिणाम कुछ अलग और बेहतर होता. लेकिन विवादों की वजह से रक्षा खरीद की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और इसका नतीजा सशस्त्र बलों की कम क्षमता के तौर पर भुगतना पड़ता है. पूर्व वायुसेना प्रमुख बी एस धनोवा मुंबई आईआईटी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपने संबोधन में फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीद सौदा और इसके विवाद में पड़ जाने का जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठहराया सही

धनोवा ने आगे कहा कि इस तरह के मुद्दे (राफेल जैसे) जब उछलते हैं या उठाए जाते हैं और अगर रक्षा खरीद प्रणाली किसी राजनीतिक विवाद में पड़ जाती है तो पूरी प्रक्रिया ही धीमी पड़ जाती है. जिम्मेदार लोग इसे लेकर काफी सचेत होकर सोच-विचार शुरू कर देते हैं, इसके कारण सभी फाइलें धीमी गति से आगे बढ़ती हैं.

Former Air Force Chief BS Dhanoa: If Abhinandan was flying a Rafale and not a MiG-21, the equation in that air battle would have been different. Why was he not flying a Rafale, because you took ten years to decide which aircraft you want to buy. (4.1.20) https://t.co/8NdQyNpoFg

