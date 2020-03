DMRC ने ट्वीट कर बताया, 14 अप्रैल तक नहीं चलेगी दिल्ली मेट्रो

नई दिल्लीः कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे पहले DMRC ने इस माह के अंत (31 मार्च) तक सेवाएं बंद रखने की घोषणा की थी. अधिकारी ने कहा, 21 दिन के देशव्यापी बंद के मद्देनजर सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी.

लॉकडाउन के तहत लिया फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में बुधवार से देशभर में 21 दिन के बंद की घोषणा की थी और देशवासियों से घरों में ही रहने को कहा था.

DMRC ने गुरुवार को एक ट्वीट किया, ‘‘हमसे मेट्रो सेवाएं बंद रहने की अवधि के बारे में कुछ लोगों ने जानकारी मांगी है. यह सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा लागू बंद के मद्देनजर मेट्रो सेवाएं 14 अप्रैल 2020 तक बंद रहेंगी.’’

Public Service Announcement

We have received a few queries regarding the tenure of the closure of the Metro services. It is hereby informed that, in light of the lockdown issued by the government, Metro services will remain closed till 14 April 2020.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) March 26, 2020