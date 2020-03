सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'क्यों स्वीकारे 6 विधायकों के इस्तीफे'

दिल्ली: मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी सियासी ड्रामे का परिणाम क्या होगा, इसकी कुछ झलक आज दिखाई पड़ सकती है. शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 22 में से कितने विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं? अदालत को जब 6 विधायकों की सूचना दी गई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब स्पीकर ने 6 का इस्तीफा स्वीकार किया, तो क्या उन्होंने सभी 22 के बारे में सोचा. इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि उन 6 विधायकों के पास कुछ मंत्रालय थे, इसलिए इस्तीफा स्वीकार हुआ.

संवैधानिक पीठ को भेजा जाए मामला- कांग्रेस

Supreme Court Justice Hemant Gupta, after hearing this, says, 'that's what they are doing. They are giving up on their membership and may go back again to voters.' (1/2) https://t.co/JLB7CgprKU

