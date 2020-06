अब कांपी गुजरात की धरती, 5.5 तीव्रता के भूकंपीय झटकों से डरे लोग

गांधीनगरः साल 2020 लगातार दहशत का साल बना हुआ है. पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर तो है ही. इसीके साथ सभी प्रदेशों में एक-एक कर के भूकंप जैसी आपदाओं का आना लोगों को डरा रहा है. सागरतटीय प्रदेशों ने तूफान का संकट झेला ही है.

ऐसे में क्या होने वाला है, इसका ख्याल ही डरा देने को काफी है. आपादाओं की इसी कड़ी में रविवार को गुजरात का नाम जुड़ गया, जहां लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए. भूकंप के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कच्छ, राजकोट और पाटन के कलेक्टर से बातचीत की है. साथ ही स्थिति की जानकारी ली है.

कच्छ के पास भचाऊ में रहा केंद्र

समूचे गुजरात में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. राजकोट से 122 किमी उत्तर-पश्चिम में भूकंप का केंद्र रहा है. जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है.

Gujarat: People came out of their houses in Bhuj following tremors in the state; visuals from Jubilee Ground area. A resident says, "The tremors were very strong".

National Center for Seismology (NCS) has ascertained that magnitude of the earthquake was 5.5 on the Richter scale. pic.twitter.com/lSWCQYPgVd

— ANI (@ANI) June 14, 2020