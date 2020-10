Tahir Hussain के खिलाफ ED ने चार्जशीट की दायर, दंगे के लिए जुटाए 1.10 करोड़ रुपये

नई दिल्लीः नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में दिल्ली जलाने की साजिश मामले में ताहिर हुसैन (Tahir) चौतरफा फंस गए हैं. ताहिर पर ED ने और कड़ा शिकंजा कसा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की.

अमित गुप्ता है सह अभियुक्त

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत चार्जशीट पेश की गई. चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता का नाम है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हुसैन और सह-अभियुक्त अमित गुप्ता के खिलाफ धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के साथ धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया.

19 अक्टूबर को किया तलब

ED की ओर से चार्जशीट में बताया गया है कि हुसैन और उनसे जुड़े व्यक्तियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डमी कंपनियों के जरिए लगभग 1.10 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया है. अदालत ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को 19 अक्टूबर को तलब किया है.

