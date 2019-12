पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने क्या कह दिया कि आहत हो गए नरसिम्हा राव के पौत्र ?

नई दिल्ली: पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहने सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की 100वीं जयंती पर एक बयान दिया या यूं कहें कि भेद खोला जिससे राव परिवार नाराज हो गए. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर तात्कालीन गृहमंत्री नरसिम्हा राव ने आई के गुजराल की बात मान ली होती तो उस तरीके से दिल्ली में जो सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ, उसे रोका जा सकता था.

एनवी सुभाष ने कहा कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं होता कोई फैसला

NV Subash, grandson of PV Narasimha Rao & BJP leader: As a family member I'm feeling saddened by this statement by Dr Manmohan Singh, it's unacceptable. Can any Home Minister take independent decision without Cabinet's approval? If Army had been called,it would've been a disaster https://t.co/Y9yy3j1Sr8 pic.twitter.com/LQZGRc7FoJ

इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पौत्र व भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा कि ''राव जी के परिवार का सदस्य होने के नाते मैं मनमोहन सिंह के बयानों से काफी आहत हुआ हूं. यह किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है.'' उन्होंने कहा कि ''क्या कोई भी गृहमंत्री स्वतंत्र रूप से बिना कैबिनेट से पूछे अपने फैसले ले सकता है या उसे कैबिनेट की मंजूरी के बिना लागू करने की इजाजत मिल सकती है? अगर उस समय भारतीय सेना को बुलाया जाता तो भारी तबाही मच सकती थी.''

पीवी नरसिम्हा राव ने मानी होती बात तो बच जाते हजारों सिख

#WATCH Ex-PM Manmohan Singh: When the sad event of '84 took place, IK Gujral ji went to the then HM PV Narasimha Rao&told him,situation is so grave that it's necessary for govt to call Army at the earliest. If that advice had been heeded perhaps '84 massacre could've been avoided https://t.co/Y9yy3j1Sr8 pic.twitter.com/mtQwfUcYLy

— ANI (@ANI) December 4, 2019