मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में विस्फोट, पांच की मौत

मालदाः पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट्री में विस्फोट की वजह से 5 लोगों की मौत हो गयी और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये. फैक्ट्री में गुरुवार को विस्फोट हुआ था. पुलिस के मुताबिक, मालदा जिला के सुजापुर इलाके में सुबह 11 बजे एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे अवैध बम निर्माण स्थल बताया था, हालांकि राज्य सरकार ने इससे इनकार किया है.

4 श्रमिकों की मौके पर ही मौत

जानकारी के मुताबिक, पुलिस की ओर से बताया गया कि यह घटना सुबह साढ़े 11 बजे सुजापुर इलाके में हुई थी. उन्होंने बताया, फैक्ट्री में काम करने वाले चार श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को अस्पताल में मृत घोषित किया गया.

सामने आया है कि पुलिस प्रारंभिक जांच के अनुसार कह रही है कि कारखाने के अंदर एक भारी मशीन में तकनीकी खराबी के कारण उच्च तीव्रता का विस्फोट हुआ.

विस्फोट प्लास्टिक निर्माण के दौरान हुआ

इस घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को दुःख जताया है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की.

मालदा में फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पूरी स्थिति की जानकारी ली. पुलिस का कहना है कि विस्फोट प्लास्टिक निर्माण के दौरान हुआ. हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं और एक फोरेंसिक टीम घटनास्थल का दौरा करेगी. अधिकारी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. हालात का जायजा लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम को मौके पर भेजा गया है.

राज्यपाल ने जताया दुख

राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर दुख जताया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ''अवैध बम बनाने पर रोक लगाने और ''पेशेवर गैर-पक्षपातपूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा. उन्होंने ट्वीट किया, ''मालदा जिले के सुजापुर इलाके में विस्फोट में हुई मौतों से व्यथित हूं.

