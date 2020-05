लॉकडाउन की डरवानी तस्वीरें: जगह-जगह सड़कों पर उतरे मजदूरों ने कहा, "घर जाना है"

नई दिल्ली: लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी कोई झेल रहा है तो वो प्रवासी मजदूर हैं. उनके घर जाने की व्यवस्था सरकारें कर रही है. उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है लेकिन कई राज्यों में उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है. उनकी नाराजगी सड़कों पर दिख रही है.

गुजरात के राजकोट और हरियाणा के गुरूग्राम में मजदूर घर जाने की जिद में सड़क पर उतर आए. फिर जो सामाजिक दूरी और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी वो घातक साबित हो सकती है.

3 मई 2020 यानी रविवार को कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच डराने वाली भीड़ सड़क पर उतरी. गुजरात के राजकोट में अचानक सैकड़ों मजदूर सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करने लगे और ये मांग करने लगे की उन्हें जल्द उनके घर भेजा जाए.

उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले इन मजदूरों का आरोप है कि उन्हें राशन, खाना नहीं मिल रहा है. कोई काम नहीं ऐसे में उन्हें घर भेजा जाए. सरकार कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके जिले में भेज रही हैं. लेकिन, कई जगह पर मजदूरों के सब्र का बांध टूट चुका है. उन्हें बस घर जाना है, लेकिन ये प्रदर्शन जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है उनके और दूसरों के लिए घातक साबित हो सकती है.

कुछ ऐसा ही मामला गुरूग्राम से आया, मानेसर में घर जाने की जिद में मजूदरों की भीड़ सड़क पर उतर गई. दरअसल, यहां मजदूर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक स्कूल में पहुंच गए. इस भीड़ में सामाजिक दूरी तो भूल जाइए, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं था. किसी ने खबर फैलाई की घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है. फिर सैकड़ों की संख्या में मजदूर स्कूल में जुटना शुरू हो गए. जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी.

भीड़ बेकाबू, उल्लंघन करने वालों पर नहीं काबू!

अब आपको तमिलनाडु के मदुरै की कुछ तस्वीरों को देखना चाहिए, जहां का नजारा देख हर कोई दंग रह गया.

Tamil Nadu: People came out on South Veli Street in Madurai earlier today to protest against the various restrictions imposed on movement amid #CoronavirusLockdown, demanding that restrictions must be lifted. They later dispersed, after being persuaded by police. pic.twitter.com/tgDvA7rzWn

— ANI (@ANI) May 3, 2020