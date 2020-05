आर्थिक पैकेज: कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान, जानिये अहम घोषणाएं

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा करके अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का संचार किया है. भारतीय जीडीपी के कुल हिस्से के 10 प्रतिशत हिस्से को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मजदूरों, किसानों को राहत देने के लिये खर्च किया जाएगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण में कई अहम घोषणाएं की. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे.

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये एक लाख करोड़

सबसे अहम घोषणा वित्तमंत्री ने ये की है कि आने वाले समय में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी. किसान की आय भी बढ़ेगी.

वित्तमंत्री ने बताया कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा. क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें, वेलनेस, हर्बल, आॅर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार 700 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले दो महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए. पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले दो महीने में किसानों के खाते में 18 हजार 700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए. लॉकडाउन के दौरान 5600 लाख दूध कॉपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा. दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची.

सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं होता, इसलिए दूध के उत्पादन पर असर पड़ता है. अब सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण होगा. जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय,भैंसों का टीकाकरण किया गया. ग्रीन जोन में यह काम जारी है.

हर्बल खेती पर 4 हजार करोड़ रुपये

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती होगी. हर्बल खेती से किसानों को 5 हजार करोड़ की आय होगी. हर्बल प्लांट की मांग दुनियाभर में बढ़ रही है. कोविड-19 के समय हमारे हर्बल प्लांट बहुत काम आए हैं.

अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि वैक्सिनेशन में 13 हजार 343 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इससे 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी. जनवरी से अब तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों को अब तक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं.

मत्स्य पालन को किया जाएगा प्रोत्साहित

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थी. कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है. मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा. अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा.