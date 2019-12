पहले प्रियंका की सुरक्षा में सेंध, फिर राज्यसभा में हंगामा, कहीं सियासी नाटक तो नहीं

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब मंगलवार को एसपीजी संशोधन बिल, 2019 पेश किया तो इसके बाद सदन में सियासी घमासान शुरू हो गया. विपक्षी दल ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजी हित के लिए कांग्रेस नेताओं का जीवन खतरे में डाल रही है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. बिल को लेकर कांग्रेस नेताओं और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है. कहा जा रहा है कि यह केवल तुच्छ राजनीतिक लाभ है, जिसका प्रयोग भाजपा कर रही है.

कांग्रेस परिवार का जीवन खतरे में डाल रही सरकारः वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा हटाकर मुख्य विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं के जीवन को खतरे में डाला गया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए सरकार को किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए. प्रियंका गांधी के आवास पर सुरक्षा में लगी सेंध से यह बात साबित होती है कि एसपीजी सुरक्षा हटाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारे नेताओं के जीवन को खतरे में डाल दिया है.

इसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सुरक्षा में लगी सेंध का हवाला दिया.

क्या हुआ था प्रियंका गांधी के घर

सूत्रों के अनुसार पिछले सप्ताह कुछ लोग बिना अनुमति के एक गाड़ी से प्रियंका के लोधी एस्टेट स्थित आवास में घुस आए थे. बताया जा रहा है कि यह लोग प्रियंका के साथ सेल्फी लेने की बात कह रहे थे. इस मामले को प्रियंका के कार्यालय ने एसपीजी के सामने रखा था.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका की सुरक्षा में कथित सेंध के बारे में जानकारी नहीं है और वह इस पर जानकारी लेंगे. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी. अब उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है जिसमें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा संभालते हैं.

रॉबर्ट वाड्रा ने इसे नागरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया

इधर कांग्रेस नेता प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा इसे खुद से जुड़ा मुद्दा नहीं मानते, बल्कि एसपीजी हटाने की बात को नागरिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह मामला सिर्फ प्रियंका, मेरी बेटी या बेटे, मेरे या गांधी परिवार की सुरक्षा का नहीं है. यह हमारे नागरिकों, विशेष रूप से हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने और सुरक्षित महसूस कराने का है.

Correction: Robert Vadra on security breach- Giving security is not a fad, it is given on threat perception. 7 people came in that day, asked for selfies. New security lack the kind of training that SPG had. When we asked our security officers, blame game started. pic.twitter.com/lO5kSF2k2q

— ANI (@ANI) December 3, 2019