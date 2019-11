नित्यानंद पर बोला विदेश मंत्रालय, स्वामी के देश से भागने की कोई जानकारी नहीं

नई दिल्लीः उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में संस्कृत की पढ़ाई में धर्म आड़े आ गया और इसी के साथ दूसरी तरफ एक बाबा धर्म और आध्यात्म के साथ मजाक कर बैठा. यहा मामला नित्यानंद से जुड़ा हुआ है. आज से करीब 10 साल पहले सेक्स स्कैंडल के मामले से सुर्खियों में आए नित्यानंद फिर से चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि स्वयंभू नित्यानंद देश छोड़कर भाग गए हैं. गुजरात पुलिस ने ऐसा दावा किया है. इधर, विदेश मंत्रालय ने इस तरह की किसी जानकारी से इनकार किया है. नित्यानंद पर अहमदाबाद में (Ahmedabad) में अपना आश्रम चलाने के लिए बच्चों को अगवा करने और उन्हें चंदा जुटाने के काम में लगाने का आरोप है.

क्या कहा विदेश मंत्रालय ने

मीडिया में गुरुवार शाम को जब यह खबर फ्लैश हुई कि नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गया है तो विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) को इस पर अपनी टिप्पणी रखनी पड़ी. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि गुजरात पुलिस और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की तरफ से अभी तक उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गया है. इसलिए एक बार फिर यह मामला अटकलों में बदल गया है कि नित्यानंद कहां है और किसके शह पर छिपा हुआ है.

MEA on if Nithyananda has flown out of India&Gujarat Police has contacted MEA for his extradition: We've no formal info, neither from Gujarat police nor MHA. Also, for extradition request, we need location&nationality details of the person. We don't have such info about him yet. https://t.co/xBlxIrLscW

— ANI (@ANI) November 21, 2019