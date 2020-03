पूर्व पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी बनाई 'अपनी पार्टी', अनुच्छेद 370 पर साधी चुप्पी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद जहां राजनीतिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थीं, वहीं अब एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं. सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी छोड़कर सैयद अल्ताफ बुखारी ने 'अपनी पार्टी' का गठन किया है. बुखारी का कहना है कि उनकी पार्टी का एकमात्र एजेंडा जम्मू कश्मीर का विकास है. इस पार्टी में 30 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं.

अनुच्छेद 370 के सवाल पर साधी चुप्पी

Former J&K Minister Syed Altaf Bukhari at launch of Apni Party in J&K: We're not here to sell dreams&fantasies but will always be pragmatic, honest & fair in our approach. We have resolved to create a political platform where people are real stakeholders of the political process. pic.twitter.com/Zj2fQbrph7

जब प्रेस कांफ्रेंस में अनुच्छेद 370 पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी सर्वोच्च अदालत में है. इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा. आपको बता दें कि अल्ताफ बुखारी महबूबा मुफ्ती सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं. बुखारी का कहना है कि यह सूबे के आम लोगों की पार्टी है, इसलिए इसका नाम अपनी पार्टी रखा गया है.

कई बड़े नेताओं ने थामा बुखारी की पार्टी का दामन

Former J&K Min Syed Altaf Bukhari at launch of Apni Party in Srinagar:This party is not floated by a family&there will be total restriction that anybody who becomes President of party cannot be elected more than 2 times. It is by the commoners,for the commoners, of the commoners. pic.twitter.com/GmaVMdohiN

