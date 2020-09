पंचतत्व में विलीन हुआ प्रणब दा का पार्थिव शरीर, राष्ट्रपति-पीएम ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट (Lodhi Road crematorium) पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Former President Pranab Mukherjee) का अंतिम संस्कार किया गया. श्मशान घाट (cremated) में कोरोना (Corona) संक्रमण से बचाव के सभी इंतजाम किए गए थे. अंतिम संस्कार होने तक लोधी रोड श्मशान घाट के आसपास ट्रैफिक को डायवर्ट किया भी किया गया.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) को अंतिम यात्रा से पहले सेना के बैंड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. अंतिम यात्रा के रूट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारी सावधानी बरती गई.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार से पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी को विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन बताया. प्रधानमंत्री ने कहा- देश की विकास यात्रा में प्रणब मुखर्जी ने अमिट छाप छोड़ी है.

Paid tributes to respected Shri Pranab Mukherjee. He would be remembered by generations for his efforts towards India's progress. pic.twitter.com/bThLb5GW9N

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat), आर्मी चीफ जनरल नरवणे, एयरफोर्स चीफ और नौसेना प्रमुख ने भी श्रद्धांजलि दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी. मोहन भागवत ने कहा- प्रणब मुखर्जी एक शून्य छोड़कर चले गए हैं. वे उदार और दयालु थे, जो मुझे ये भुला देते थे कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, सभी को अपना बनाना उनकी प्रकृति में था. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

#PranabMukherjee has left a void. He was generous & kind, who used to make me forget that I am talking to President of India. It was in his nature to make everyone, his own, despite political differences. He'll be remembered always: Rashtriya Swayamsevak Sangh chief Mohan Bhagwat pic.twitter.com/qfrDNZzDoi

— ANI (@ANI) September 1, 2020