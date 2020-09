अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी, फेफड़ों में संक्रमण बढ़ा

नई दिल्लीः पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी भी अस्पताल में हैं. उन्हें लंबे समय से वेंटिलेटर पर रखा गया है. इस बीच हर बार आए अपडेट में उनकी हालत में कोई सुधार न आने की बात सामने आई थी. सोमवार को खबर आई कि प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ गई. आर्मी अस्पताल ने इसकी जानकारी दी है.

डॉक्टरों की टीम कर रही है जांच

जानकारी के मुताबिक, पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत सोमवार को बिगड़ गई. आर्मी हॉस्पिटल का कहना है कि मुखर्जी इस समय फेफड़ों के इंफेक्‍शन के कारण सेप्टिक शॉक में हैं.

उनकी सेहत की एक टीम निगरानी कर रही है. डॉक्टरों ने बताया कि वह डीप कोमा में और वेंटिलेटर सर्पोट पर हैं.

किडनी भी नहीं कर रही है ठीक से काम

इससे पहले, मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि प्रणब मुखर्जी की किडनी की कार्य प्रणाली भी थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है. इसका इलाज किया जा रहा है.आर्मी अस्पताल में डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में संक्रमण का इलाज किया है. दरअसल, सेप्टिक शॉक की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. इससे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है. ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं.

There is a decline in the medical condition of Former President Pranab Mukherjee since yesterday. He is in septic shock due to his lung infection & is being managed by a team of specialists. He continues to be in deep coma & on ventilator support: Army Hospital (R&R), Delhi Cantt pic.twitter.com/wRlCCT0s6v

— ANI (@ANI) August 31, 2020