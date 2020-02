सेना की सालों पुरानी मांग को मोदी सरकार ने आज कर दिया 'पूरा'

नई दिल्ली: दिल्ली में आज सेना के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी गई. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने थलसेना भवन के निर्माण की आधारशिला रखी. राजनाथ सिंह ने इस नए मुख्यालय को सशस्त्रबलों के गुमनाम नायकों को समर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया.

Foundation stone for new ‘Thal Sena Bhawan’ was laid in Delhi Cantt area today.

This new headquarters will be dedicated to the courage and valour of those unsung heroes of the armed forces who have sacrificed their lives for the nation. pic.twitter.com/iq1n62j4Lk

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 21, 2020