UN में भारत की सदस्यता का फ्रांस ने किया समर्थन, फ्रांसीसी रक्षामंत्री ने कही ये बात

नई दिल्ली: फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली की मौजूदगी में विश्व के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में से एक राफेल जेट आज वायुसेना को सौंप दिया गया. इस अवसर पर फ्रांस की रक्षामंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती बहुत सशक्त है. फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का पूर्ण समर्थन करता है. फ्रांस के खुलकर समर्थन करने से भारत को बहुत मजबूती मिली है और चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है.

वायुसेना को समर्पित किया गया राफेल

दुनिया के सबसे ताकतवर और शानदार युद्धक लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना को समर्पित किया गया. इस गौरवशाली अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं. औपचारिक रूप से राफेल लड़ाकू विमान आज से सेना का हिस्सा बन गया.

फाइटर जेट रफाल को गुरुवार को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद एयर शो का आयोजन किया गया था.

Recently, our two countries showed solidarity in the management of the health crisis. At peak of #COVID19 in France, India supported us by sending essential medicines. On our side, we recently sent to India medical equipment for patients in intensive care: Florence Parly https://t.co/1QVFQWIIIj

— ANI (@ANI) September 10, 2020