Rebellion in congress: क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के दिन पूरे हो गए हैं?

नई दिल्ली: कांग्रेस(Congress party) की दिवंगत नेता शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने गांधी परिवार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है. खास बात ये है कि उनका साथ शशि थरुर ने भी दिया है. इन दोनों नेताओं के आवाज उठाने के बाद लगता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के दिन पूरे हो चुके हैं.

संदीप ने फूंका विद्रोह का बिगुल

कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की खास सहेली दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने उनके खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में संदीप ने साफ तौर पर कहा कि 'इतने महीनों के बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर सके. इसका कारण यह है कि वह सब यह सोच कर डरते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे.'

नाम लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर संदीप ने साधा निशाना

संदीप दीक्षित ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की आड़ लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 'अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, कमल नाथ... ये भी साथ क्यों नहीं आते, बाकी लोगों को भी साथ क्यों नहीं लाते? एके एंटनी, पी. चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल... इन सभी ने कांग्रेस के लिए महान काम किया है. ये अब अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं. उनके पास शायद और चार से पांच साल है. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वो बौद्धिक योगदान दें... वे केंद्र में, राज्यों में या अन्य जगहों पर लीडरशिप की चयन प्रक्रिया में जा सकते हैं.'

शशि थरुर ने दिया संदीप का साथ

दिलचस्प बात ये है कि केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरुर(Shashi Tharoor) ने भी संदीप दीक्षित का साथ दिया है. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि 'संदीप दीक्षित ने जो कहा है वह देश भर में पार्टी के दर्जनों नेता निजी तौर पर कह रहे हैं. इनमें से कई नेता पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं. मैं सीडब्ल्यूसी से फिर आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व का चुनाव कराएं.'

उधर मध्य प्रदेश में जारी है ज्योतिरादित्य का विद्रोह

जहां दिल्ली में संदीप दीक्षित और केरल में शशि थरुर ने गांधी खानदान के खिलाफ विद्रोह का मोर्चा संभाल रखा है. वहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी खानदान के नजदीकी मुख्यमंत्री कमलनाथ की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है.

यही नहीं ज्योतिरादित्य ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के बाद गांधी परिवार को सीधे निशाने पर लिया था. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'कांग्रेस में एक नई विचारधारा और एक नई कार्यप्रणाली की तत्काल जरूरत है. देश बदल गया है, इसलिए हमें देश के लोगों के साथ नए तरीके से सोचने और जुड़ने का विकल्प चुनना होगा.''

