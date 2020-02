गो एयर ने बताया, विमान से टकराई चिड़िया और लग गई आग

अहमदाबादः हवाई यात्रा लगातार खतरनाक होती जा रही है. विमानन कंपनियों में पिछले दिनों उड़ान के दौरान कई बार खराबियों के संकेत मिले हैं, जिससे यात्रियों में डर बन रहा है. ऐसा ही मामला मंगलवार को सामने आया.

अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहे 'गोएयर के एक विमान के इंजन में उड़ान भरते समय मामूली आग लग गई.

एयरलाइन 'गोएयर ने बयान में बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और यात्री तथा चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. विमान को 'रनवे से हटाया जा रहा है.

यात्री और चालक दल सुरक्षित

रनवे से हटाने के बाद यात्रियों को विमान से उतारा जाएगा. गो एयर को प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दुर्घटना विमान के चिड़िया के टकराने से हुई थी. विमान में कितने लोग सवार हैं, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. बयान में कहा, ''अहमदाबाद से बेंगलुरु जाने वाले 'गोएयर विमान जी8802 के दाएं इंजन में उड़ान भरते समय किसी बाहरी वस्तु (एफओडी) से नुकसान पहुंचने की आशंका है.

जिससे इसमें मामूली आग लग गई. जानकारी दी गई है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं.

विमान का निरीक्षण जारी

'गोएयर ने कहा कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और एअरलाइन उसके यात्रियों को हुई किसी भी तरह की परेशानी पर खेद जताती है. हालांकि पहले इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि आग कैसे लगी. लेकिन बाद में सामने आया कि आग चिड़िया के टकराने से लगी थी.

