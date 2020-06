भगवान हुए 'अनलॉक': खुल गए मंदिर, शुरू हुई पूजा पाठ! जानिए, क्या-क्या बदला?

नई दिल्ली: अनलॉक वन की गाइडलाइंस के तहत देश में धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं. आज ही रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे. सभी जगह सामाजिक दूरी की सख्ती से पालन करना होगा.

गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा

सरकार ने नये नियमों के तहत मंदिरों में पूजा आराधना की छूट दे दी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की.

Gorakhpur: Chief Minister Yogi Adityanath offers prayers at Gorakhnath Temple. Government has allowed re-opening of places of worship from today. pic.twitter.com/tugUioZ59h — ANI UP (@ANINewsUP) June 8, 2020

महाकाल मंदिर में फिर शुरू हुई भस्म आरती

उज्जैन का महाकाल मंदिर आज से भक्तों के लिए खोला गया. महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई. भक्तों के लिए मन्दिर खुलने के बाद भी पहली बार बिना श्रद्धालुओं के महाकाल की भस्म आरती की गई. मंदिर में जाने वाले भक्तों को स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश मानना जरूरी है. मंदिर में सामाजिक दूरी का ख्याल रखना ज़रूरी है.

झंडेवालान मंदिर भी लगा भक्तों का तांता

दिल्ली का झंडेवालान मंदिर भी भक्तों के लिए खोला गया है. लॉकडाउन में लंबे समय के बाद भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश मानना जरूरी है. साफ-सफाई के बाद मंदिर में प्रवेश की अनुमति है. भक्तों के लिए कतार और दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है.

Delhi: People gather at Jhandewalan Temple to offer prayers; government has allowed reopening of religious places from today. pic.twitter.com/waSMg4XHme — ANI (@ANI) June 8, 2020

लंबे अरसे के बाद खुले मंदिर में आराधना

दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का गौरी शंकर मंदिर आज से खुल गया है. लंबे अरसे के बाद खुले मंदिर में भक्तों का पहुंचना जारी है. श्रद्धालु पूजा-पाठ के दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन करते दिख रहे हैं. दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है.

Delhi: People gather at Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk to offer prayers as Government has allowed reopening of places of worship from today. pic.twitter.com/RI39bknqGw — ANI (@ANI) June 8, 2020

दिल्ली का कालकाजी मंदिर खुला. लंबे अरसे के बाद श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे. स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है. मूर्ति और मंदिर में रखे धार्मिक ग्रंथ को छूने की इजाजत नहीं है.

Delhi: People offer prayers at Kalka Ji Temple as Government has allowed reopening of religious places from today.

As per Ministry of Health guidelines, touching of idols/holy books, choir/singing groups, etc are not allowed. pic.twitter.com/r8StjII0ij — ANI (@ANI) June 8, 2020

खुल गया बंगला साहिब गुरुद्वारा

दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालु सुबह से आना शुरू हो गए थे. सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुबह-सुबह माथा टेका. रात से ही गुरुद्वारे को खोले जाने की तैयारी चल रही थी.

People arrive at Sri Bangla Sahib Gurudwara in Delhi to offer prayers; all religious places to reopen today as per the guidelines of Ministry of Home Affairs. pic.twitter.com/HzJyE8vGM7 — ANI (@ANI) June 8, 2020

अनलॉक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है और इसका असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है. देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थल खुल गये हैं. सुबह से ही मंदिरों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और पंडित पुजारी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि सरकार की तरफ से मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं.

आपको बता दें, संक्रमण को देखते हुए मथुरा-वृदांवन के बांके बिहारी मन्दिर को 30 जून तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया. ऐसे में मथुरा में श्रद्धालुओं के लिए ये मायूसी भरी खबर है.

