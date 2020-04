कोरोना महामारी के बीच हिन्दुस्तान के लिए 'अच्छी खबर'

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण से सैंकड़ों लोगों की मौत के बीच संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साथ ही हॉटस्पॉट और केंटोनमेंट जोन बढ़ रहे है. देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,656 हो गई है. जबकि अबतक 2,842 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. देश में कोरोना संक्रमण से 559 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 1540 नए मामले सामने आए है. जबकि 40 लोगों की मौत हो गई. कोरोना को लेकर दिन-रात आ रही बुरी ख़बरों के बीच थोड़ी राहत पहुंचाने वाली खबर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है.

मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण दोगुना होने की रफ्तार में कमी आई है. अब संक्रमण करीब 3 दिन के बजाए 7 दिन में दोगुना हो रहा है.

कोरोना पर राहत की ख़बर देश के 2 राज्यों से भी आई है. गोवा के बाद मणिपुर भी कोरोना मुक्त हो गया है. यानी अब राज्य में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है.

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि "मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर अब कोरोना मुक्त है. दोनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है. राज्य में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं है."

I am glad to share that Manipur is now Corona free.Both patients hv fully recovered and have tested negative.There are no fresh cases of the virus in the state.This has been possible because of cooperation of public &medical staff and strict enforcement of lockdown @PMOIndia

