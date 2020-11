प्रदूषण के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आयोग का गठन

नई दिल्ली: प्रदूषण की समस्या का प्रबंधन के लिए सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े इलाकों में प्रदूषण रोकने के लिए आयोग बना, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सभी नियुक्तियां की.

प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी कदम उठा रही है और हम उस दिशा में सभी संभव तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करेंगे.

Government is taking all steps to combat #AirPollution in Delhi and North India and we will be using all possible technological interventions towards that.

Launched a demonstration plant virtually at Pune which produces compressed biogas from biomass. pic.twitter.com/EyIRMQU2xV

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 6, 2020