सरकार कोशिश कर रही है, नहीं बढ़ेंगे तेल के दामः धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्लीः केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार तेल कीमतों पर अपनी नजर बनाए हुए है और अगर जरूरत पड़ती है तो दुनिया के और देशों से कच्चा तेल खरीदा जाएगा.

सीआईआई की ओर से आयोजित एक समारोह में प्रधान ने कहा कि खाड़ी देशों में फिलहाल स्थिति काफी नाजुक है. सरकार ने भी अपनी तरफ से यथा स्थिति बनाई हुई है. प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब यह कम हो रही है. सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कीमतें ज्यादा न बढ़े.

क्रूड के दाम बढ़ने के आसार नहीं

ईरान संकट को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के सवाल पर बिरोल ने कहा कि इस समय दुनियाभर के तेल बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो रही है. लिहाजा ईरान संकट का तेल कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन कम होगा. यह बढ़ता ही रहेगा. साथ ही ब्राजील, नॉर्वे, कनाडा जैसे देशों में भी उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी और क्रूड के दाम में बड़ा उछाल नहीं आएगा.

