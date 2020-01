केरल के राज्यपाल बोले-सरकार से कोई मतभेद नहीं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए था

नई दिल्लीः नागरिकता कानून के खिलाफ केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर राज्यपाल नाराजगी जता चुके हैं. अब सामने आया है कि वह राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगेंगे. उन्होंने कहा कि CAA और NRC का विरोध करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकार का मामला नहीं है. नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ केरल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खफा हैं. गवर्नर का कहना है कि राज्य सरकार बिना उनसे चर्चा किए ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है.

रिपोर्ट मांगने की बात की

CAA राज्य सरकार का मसला नहीं है. केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है. गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि संविधान में राज्यपाल के रोल को बिल्कुल साफ दर्शाया गया है, संविधान के मुताबिक मेरा काम केरल की जनता के सेवा करना है. साथ ही इस बात पर भी निगरानी करना है कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है या नहीं.

उन्होंने सवाल किया कि आखिर राज्य सरकार किस तरह बिना अनुमति लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. राज्यपाल ने इस मसले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने की बात कही है.

संवैधानिक मशीनरी न धराशायी होः राज्यपाल

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि केरल सरकार और उनके बीच कोई फर्क नहीं होता है. यह उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई स्थिति न पहुंचे जहां पर संवैधानिक मशीनरी धराशायी हो जाए. दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला केरल पहला राज्य है. केरल सरकार ने इस कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

Arif Mohammad Khan, Kerala Governor on state Government: There are no differences between us. It is my responsibility to ensure that things do not reach a stage where there is a collapse of the constitutional machinery. pic.twitter.com/XPMfjmOZp5

— ANI (@ANI) January 17, 2020