कश्मीर में अब हालात सामान्य, यूरोपीय सांसदों का दल लेगा जायजा

नई दिल्ली: यूरोपीय सांसदों का दल मंगलवार को कश्मीर का दौरा करेगा. इसके पहले इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है. पीएम मोदी के साथ यूरोपीय सांसदों की मुलाकात अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर की. उन्होंने विदेशी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि 'आतंकवाद से लड़ने के लिए करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है. ऐसे लोगों और देशों के खिलाफ ऐक्शन लिए जाने की जरूरत है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं. भारत यूरोपियन के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है,'

Prime Minister Narendra Modi to European Parliament members: Urgent action must be taken against all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy.There should be zero tolerance for terrorism. pic.twitter.com/wbZo3AmwyO

