हरियाणा सरकार में CID इन्चार्ज के पद से हटाए जाने के बाद खट्टर पर भड़के विज

चंडीगढ़: हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार में आपसी खींचतान की दूसरी खबर आई है. हरियाणा में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच सरकारी एजेंसी के पद को लेकर यह अंतर्कलह मेनस्ट्रीम में आया. दरअसल, एनडीए की सरकार बनने के बाद CID यानी क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार में गृहमंत्री अनिल विज को दी गई थी. लेकिन पिछले दिनों उनसे यह पद लिए जाने की बात उठी और सीआईडी के नए इन्चार्ज की कमान विज के हाथों से ले कर मुख्यमंत्री खट्टर के हाथों में ही रह गई है. अब इस पर विज ने टिप्पणी की है.

सीआईडी इनचार्ज पर ले लिया गया अनिल विज से

हरियाणा में भाजपा के पुराने सारथी रहे राज्य गृहमंत्री अनिल विज ने सीआईडी इन्चार्ज की जिम्मेदारी अपने कंधों से छीन जाने के बाद कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद सुप्रीम होता है.

Haryana Home Minister Anil Vij on reports that CM ML Khattar has taken away charge of Criminal Investigation Department (CID) from him: Chief Minister is supreme. He can take charge of the CID if he wants to. But, for that it has to be approved in cabinet then in Vidhan Sabha pic.twitter.com/ZgAedhsuy0

