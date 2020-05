कोरोना: स्वास्थ्य मंत्रालय बोला,संक्रमण की रफ्तार बढ़ी,10 दिन में केस हो रहे दोगुने

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमण के बारे में कई अहम बातें कहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना के मामले 10 दिन में दोगुने हो रहे हैं, जो कुछ दिन पहले 13 दिन पर पहुंच गया था. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल मामले बढ़कर 59,662 पर पहुंच गए हैं, जिसमें से 1981 लोगों की मौत हो चुकी है.

3 हजार से अधिक मामले प्रतिदिन बढ़ रहे

Our fatality rate in the country continues to be around 3.3% and the recovery rate has climbed up to 29.9%, these are very good indicators. Doubling rate for last 3 days has been about 11 days, for last 7 days it has been 9.9 days: Dr Harsh Vardhan, Union Health Minister #COVID19 pic.twitter.com/ZmvyxpHV9a

— ANI (@ANI) May 9, 2020