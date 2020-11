Delhi में Corona से निपटने के लिए एक्शन में गृहमंत्रालय

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर Corona ने आफत खड़ी कर दी है. हर रोज बढ़ती जा रही है संक्रमितों की संख्या के कारण एक बार फिर से Delhi में Corona को लेकर डर का माहौल पनप रहा है.

आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से Delhi में Lockdown की स्थिति हो सकती है, हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं होने जा रहा है वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इसे खारिज किया है. बहरहाल लगातार बिगड़ती जा रही स्थिति को संवारने के लिए एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है.

10 टीमों का किया गठन

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में Coronavirus के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय Action में आ गया है. गृह मंत्रालय ने इसके लिए 10 टीमों का गठन किया है. ये 10 टीमें 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी.

ये 10 टीमें अस्पतालों में बेड की क्षमता और ICU बेड की जानकारी जुटा करके वहां के हालात के बारे में गृह मंत्री को जानकारी देंगी.

DRDO बना रहा है Covid अस्पताल

गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पैरा मिलिट्री के 45 डॉक्टर और 160 पैरा-मेडिकल स्टाफ दिल्ली (Delhi) में COVID ड्यूटी के लिए पहुंच चुके हैं.

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह Amit Shah ने 15 नवंबर को दिल्ली में कोरोना वायरस Coronavirus के बढ़ते मामलों की समीक्षा बैठक थी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड अस्पताल बना रहा है. DRDO 250 ICU बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है.

