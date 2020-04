गृहमंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, तबलीगी जमात में शामिल 960 विदेशी ब्लैक लिस्ट

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में किए गए तबलीगी जमात सख्त एक्शन लिया है. इस जमात में शामिल 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. तबलीगी जमात से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनके पर्यटक वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं.

In the case of Tablighi Jamaat,Nizamuddin, 960 foreigners have been blacklisted and their tourist visas cancelled after they were found involved in activities related to Tablighi Jamat: Office of the Home Minister https://t.co/Nq2JRCJBli

केंद्रीय गृहमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है. गृहमंत्री कार्यालय ने तबलीगी जमात के बारे में दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशी अधिनियम, 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें.

अब भी फरार है जमात का मुखिया

कोरोना वायरस से देश में अब तक 19 लोगों की जिंदगी लेने और सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना मुहम्मद साद अभी भी फरार है. अपनी जिद और कट्टरता से इस शख्स ने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि लोगों को मस्जिद में मरने के लिए भी बुलाता रहा.

सैकड़ों लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने और हजारों लोगों को खतरे में डालने वाले इस शख्स की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं.

तबलीगी जमात पर सीएम योगी सख्त, जमात के लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी

9 हजार लोगों में 1306 विदेशी: MHA

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक जिन 9000 तबलीगी जमात के कार्यकर्ता और उनसे संपर्क में आए लोगों की पहचान हुई है उनमें 1306 विदेशी हैं और बाकी भारतीय हैं. गृहमंत्रालय ने राज्यों से संपर्क के बाद ये आंकड़ें जुटाए हैं, इस मामले में पूरी तरह कार्यवाही चल रही है.

