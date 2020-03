कोरोना के इलाज में कितनी कारगर होगी मलेरिया की दवा ?

नई दिल्लीः कोरोना को लेकर अभी तक अनिश्चितता का माहौल है. इलाज न होने के कारण यह इस वक्त अपने विकराल रूप में विश्व के कई देशों के लिए परेशानी और खतरा बन चुका है. भारत में इसे लेकर डर का माहौल है. राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है और देश के तीन राज्यों में कर्फ्यू घोषित है.

ऐसे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कुछ राहत की खबर दी है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि मरीजों को कोरोना से उपचार के लिए मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवा क्लोरोक्वीन को दिया जाएगा.

हाई रिस्क केस में देंगे यह दवा

देश में कोरोना वायरस के हालात को लेकर सोमवार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम राघव और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बलराम राघव ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के हाई-रिस्क वाले मामलों में इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इस्तेमाल की जा सकती है.

ICMR ने दिया है सुझाव

आईसीएमआर की ओर से कोरोना वायरस के लिए बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स ने यह सुझाव दिया है. यह दवा मुख्य रूप से मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है. साथ ही आईसीएमआर ने एडवायजरी जारी की है. जिसके मुताबिक, ये दवा उन चिकित्सा कर्मियों को दी जा सकती है जो संदिग्ध या पुष्टि हो चुके कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं.

इसके अलावा प्रयोगशालाओं में संक्रमित मरीजों के घरवालों को भी यह दवा देने की सलाह दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी दवा का नाम सुझाया था.

तेजी से बनाई जा रही है किट

राघव ने बताया कि आईसीएमआर-एनआईवी पुणे में किट निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया गया है. दो किट निर्माता पहले से ही स्वीकृत हैं. मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एफडीए/ सीई अनुमोदन अनिवार्य नहीं है. आईसीएमआर-एनआईवी अनुमोदित परीक्षण जो फास्ट-ट्रैक आधार पर वहां किए जाएंगे, कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भी स्वीकार्य होंगे.

उन्होंने बताया कि 12 प्रयोगशाला रजिस्टर्ड की गई हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. इन 12 के देश भर में 15,000 कलेक्शन सेंटर हैं..

ट्रंप ने किया था ट्वीट

21 मार्च को डोनॉल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया-हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और एज़िथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन मेडिसिन की दुनिया में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है. एफ़डीए ने ये बड़ा काम कर दिखाया है- थैंक्यू. इन दोनों एजेंट को तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल में लाना चाहिए, लोगों की जान जा रही है.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020