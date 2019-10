आप ने BJP से पूछे 3 बड़े सवाल, 'मुफ्त बिजली क्यों खत्म करना चाहती है भाजपा?'

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा नेता विजय गोयल पर जोरदार निशाना साधा है. संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गोयल ने ये बयान दिया है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्लीवालों को मिल रही मुफ्त बिजली की सेवा पर रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने इसके संदर्भ में दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी भी लिखी है.

BJP पर संजय सिंह का निशाना

मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुफ्त बिजली, जबकि 400 यूनिट तक आधे दामों में बिजली मुहैया करा रही है. जिसका लाभ लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है. संजय सिंह का कहना है कि भाजपा खुलेआम ऐलान कर रही है कि वह इस लाभ को समाप्त करने की तैयारी में है.

AAP के भाजपा से 3 बड़े सवाल

राज्यसभा सांसद ने बताया कि उन्होंने पत्र के जरिए भाजपा से तीन अहम सवाल पूछा है.

1. दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के निर्णय को भाजपा क्यों समाप्त करना चाहते हैं? आप 400 यूनिट तक की आधी कीमत की छूट को खत्म करके दिल्ली के लोगों को दी गई राहत को क्यों खत्म करना चाहते हैं?

1. Why does the @BJP4India want to end the decision to provide up to 200 units of free electricity in Delhi? Why do you want to end the relief given to the people of Delhi by eliminating half price rebate up to 400 units? - @SanjayAzadSln

