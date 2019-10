Mi-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटना में 2 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल! जानिए- कैसे हुआ था हादसा?

नई दिल्ली: 27 फरवरी को हुए Mi-17 दुर्घटना मामले में भारतीय वायुसेना ने 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिसके तहत 2 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया है. जबकि शेष 4 अधिकारियों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है.

इसी साल 26 फरवरी को हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक की अगली सुबह 27 फरवरी को करीब 10 बजे Mi-17 हेलिकॉप्टर अपने ही वायुसेना द्वारा निशाना लगाए जाने के चलते धू-धू करके जल गया था. इस गलती में दोषी पाए गए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दौर पूरा हो चुका है. जिसमें दो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कोर्ट मार्शल किया गया और 4 के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई.

Defence sources: Six Indian Air Force officers to face action for their roles in the Mi-17 chopper crash which was hit by own missile on February 27 over Srinagar. Two officers to face court martial while four others to face administrative action in the case. pic.twitter.com/QCZXwrKuNl

— ANI (@ANI) October 14, 2019