बर्फीले तूफान ने सेना को पहुंचाई क्षति, माछिल में तीन, नौगाम में एक की मौत

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के माछिल सेक्टर में सोमवार दोपहर आए तूफान ने सेना को भारी क्षति पहुंचाई है. कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आए इस तूफान में सेना के चार जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान अभी भी लापता है. बताया जा रहा है कि एक जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह तूफान सोमवार को दोपहर करीब एक बजे आया था. राहत और बचाव अभियान में चार जवानों को निकाल लिया गया है, लेकिन किसी को नहीं बचाया जा सका है. माछिल में सेना के तीन और नौगाम में बीएसएफ के एक जवान की मौत बर्फ़ीले तूफान से हो गई.

पहाड़ों के साथ ही मैदान में भी रही सर्दी

खराब मौसम की वजह राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं. बीते 48 घंटे में राज्य में 32 जगहों पर बर्फीला तूफान आ चुका है. उधर, सोनमर्ग के गंदरबंद इलाके में आए तूफान में दबने से पांच स्थानीय लोगों की मौत की भी जानकारी मिली है. कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ उत्तर भारत में सोमवार को भी ठंड का प्रकोप जारी रहा. मैदानी इलाके में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा.

Indian Army: In a snow slide in Machhil sector, teams have been engaged in rescue of 5 soldiers, out of which 4 have been pulled out of snow. Search for another soldier is still underway. 2 soldiers are non responsive, for whom medical care is hampered due to inclement weather.

