अगर भागवत चाहते हैं नसबंदी हो तो पीएम मोदी कानून बनाएंः नवाब मलिक

मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई रार शुरू हो गई है. इस बार बच्चे पैदा करने को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण के लिए वार-पलटवार शुरू हुआ है. आमने-सामने हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और एनसीपी नेता नवाब मलिक. एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने संबंधी कानून पहले से है. इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी कानून हैं. उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है. नवाब मलिक ने कहा कि मोहन भागवत चाहते हैं कि दो बच्चे पैदा करने का कानून बने. शायद वे नहीं जानते हैं कि पहले से ही महाराष्ट्र में इसके संबंध में कई कानून हैं.

प्रधानमंत्री बनाएं कानूनः मलिक

एनसीपी के नेता मलिक ने कहा कि अगर इसके बाद भी मोहन भागवत चाहते हैं कि पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय में कानून बनाने दिया जाए. उन्होंने कहा कि हम पहले भी देख चुके हैं इस पर क्या काम किया गया है और उसका परिणाम क्या रहा है.

Nawab Malik,NCP: Mohan Bhagwat ji wants a two child law.He maybe doesn't know that Maharashtra already has several laws on this and many other states also.Still if Bhagwat ji wants to forcefully do vasectomies then let Modiji make such a law.We saw in past what happened with this pic.twitter.com/essbHYnyCj

— ANI (@ANI) January 18, 2020