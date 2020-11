LAC Tension: भारत और चीन बातचीत करके निकालेंगे सीमा विवाद का हल

लद्दाख: भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कई महीनों से तनाव है. दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे थे लेकिन 8 वें दौर की वार्ता से सकारात्मक परिणाम निकलने की आशा बढ़ गयी. गत 6 नवम्बर को हुई 8 वें दौर की बातचीत में इस बात पर सहमति बन गयी है कि परस्पर वार्ता और विमर्श करके लद्दाख पर तनाव खत्म किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.

शांति बरकरार रखना पहली प्राथमिकता

On Nov 6, the 8th round of India-China Corps Commander Level meeting was held in Chushul. The two sides had a candid, in-depth & constructive exchange of views on disengagement along the Line of Actual Control in the Western Sector of India-China border areas: Government of India

