राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की बैठक में BECA समझौते पर सहमति

नई दिल्ली: अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई मोर्चे खोल रखे हैं. अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर चीन मित्र देशों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो दक्षिण चीन सागर से हिमालय तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा होगा. और इसी रणनीति के तहत वो भारत के साथ 2+2 बातचीत कर रहा है.

अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक की. राजनाथ सिंह ने इस बातचीत को सफल बताया है. उन्होंने कहा कि आज की वार्ता से दोनों देशों के रक्षा संबंध और आपसी सहयोग में नया रंग जुड़ेगा. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई. सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को व्यापक स्तर पर ले जाने पर बातचीत हुई. राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की.

India is delighted to host the US Secretary of Defence, Dr. Mark Esper. Our talks today were fruitful, aimed at further deepening defence cooperation in a wide range of areas.

Today’s discussions will add new vigour to India-US defence relations & mutual cooperation. @EsperDoD pic.twitter.com/MMk11GkSZ1

