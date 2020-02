जैव विविधता में बहुत आगे है भारत, प्रधानमंत्री ने वन्य संरक्षण को बताया परंपरा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज (CMS) का उद्घाटन किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि बेहद पुराने समय से न्य जीवन और निवास स्थान का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक नैतिकता का हिस्सा रहा है.

यह भवना हमारी करुणा और दया के साथ इस सहजीविता के सिद्धांत को सामने रखता है. पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन को भी संबोधित किया.

जैव विविधता के संरक्षण के लिए दिया वेदों का हवाला

प्रधानमंत्रीं ने कहा कि वेदों और पौराणिक आख्यानों के जरिए जैव संरक्षण की जरूरत को सामने रखा. उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में जानवरों के संरक्षण की बात की गई है. सम्राट अशोक ने वनों के विनाश और जानवरों की हत्या को रोकने के लिए बहुत जोर दिया.

