31 मार्च तक के लिए पुरे देश में रेल सेवा बंद

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कोरोना से बचाव के लिए 31 मार्च तक के लिए सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया है. लेकिन आज रात 12 बजे तक उपनगरीय ट्रेनें व कुछ मेट्रों सेवाओं को जारी रखेगी.

We've decided that inter-city&inter-state bus services will remain suspended till 31 March. People should travel minimum during the lockdown, they should not rush from the city or village they are living in at present to other places: Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat.#COVID19 https://t.co/rbxUfNMcXp

