नए साल में इसरो का नया रिजोल्युशन, चंद्रयान-2 का अधूरा काम पूरा करेगा चंद्रयान-3

नई दिल्ली: चंद्रयान-1 की सफलता के बाद चंद्रयान-2 की नई पटकथा लिख दी गई थी. लेकिन चंद्रयान-2 जिसके लिए पूरा देश एक स्वर में सफलता की दुआ कर रहा था, वह चंद मिनटों के लिए या सतह पर पहुंचने से ठीक पहले क्रैश कर गया. लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई. लेकिन इसरो जिसने कई मौकों पर ऐसे करामात कर दिखाए हैं, वह नाउम्मीदी में बैठने वाले संस्थानों में से नहीं है.

नए साल के मौके पर भारतवासियों को नई खुशखबरी देते हुए इसरो प्रमुख ने कहा कि सरकार ने उन्हें चंद्रयान-3 के लिए हरी झंडी दिखा दी है और वे भी इस काम में लग गए हैं.

शुरू हो गई है चंद्रयान-3 की तैयारी

ISRO chief K Sivan: The land acquisition for a second space port has been initiated and the port will be in Thoothukudi, Tamil Nadu. pic.twitter.com/Lc8OU3uaRf

इसरो प्रमुख के सिवान जो उस वक्त चंद्रयान मिशन को लीड कर रहे थे उन्होंने आज नए साल के मौके पर पहली ही तारीख को भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के अगले प्लान को लोगों के सामने रख दिया है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के थुठुकुडी में दूसरे स्पेस पोर्ट के लिए जमीनें ली जा चुकी हैं. वहां चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट की तैयारी को शुरू किया जाएगा.

चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अब भी सक्रिय

ISRO chief K Sivan: We have made good progress on Chandrayan-2, even though we could not land successfully, the orbiter is still functioning, its going to function for the next 7 years to produce science data pic.twitter.com/6tw683HTnk

