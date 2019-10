जानिए क्यों बेहद खास है पाकिस्तान के खिलाफ इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक

नई दिल्ली: पाकिस्तान पर भारत का कहर जारी है. हमारे देश के खिलाफ दुश्मन हर बार अपने आजमाए हुए पैंतरे चल रहा है. लेकिन केन्द्र में बैठी मजबूत सरकार उसके हर दुस्साहस का ऐसा करारा जवाब देती कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है. कल रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब पाकिस्तान ने अचानक सीजफायर तोड़कर हमारे दो जवानों को शहीद कर दिया. उसके बाद उसे अपने 10 फौजियों और दो दर्जन आतंकियों से हाथ धोना पड़ा. पहले की दो सर्जिकल स्ट्राइक की ही तरह कई आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए. आईए बताते हैं कि इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक कैसे बेहद खास रही-

बिना सीमा पार किए पूरा हुआ लक्ष्य

भारतीय सेना को हर बार आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने के लिए सीमा पार करने की जरुरत पड़ती थी.

- साल 2016 के 29-29 सितंबर की रात में पीओके में आतंकी अड्डों के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय जवानों ने नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के 7 अड्डों को तबाह कर दिया था. इस अभियान में हमारे जवानों में बहुत ज्यादा खतरा उठाया था. लेकिन खुशकिस्मती से सभी सुरक्षित लौट आए थे.

- दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक लड़ाकू विमानों के जरिए हुई. 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार करके बालाकोट में आतंकवादी कैंपों पर हमला किया और 250 से 300 आतंकियों को मार गिराया. इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को लगातार पाकिस्तान के रडारों और लड़ाकू विमान स्क्वैड्रन का खतरा रहा.

- लेकिन रविवार को हुई सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल अलग थी. इसमें भारतीय पक्ष ने बिना कोई खतरा मोल लिए, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया. इस बार का हमला पहले से बिल्कुल अलग था. पहली बार पैदल सेना के जवानों ने पराक्रम दिखाया, दूसरी बार वायुसेना की तेजी ने कमाल किया लेकिन इस बार बारी थी तोपखाने की. भारतीय के तोपखाने ने बिना सीमा पार किए जमकर गोलाबारी की. उनके निशाने पर नियंत्रण रेखा से से आधे किलोमीटर के क्षेत्र में बने आतंकी अड्डे थे. जिनपर तोपखाने का कहर बरस पड़ा. एक एक तोप ने घंटे में 60-60 गोले बरसाए. जिसकी वजह से चार आतंकी लांचिंग पैड्स पर मौजूद दो दर्जन(लगभग 24) आतंकवादी मारे गए. यही नहीं 8 से 10 पाकिस्तानी फौजी भी अंजाम तक पहुंचा दिए गए.

#WATCH Army Chief General Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: On the basis of reports that we have been getting, 6-10 Pakistani soldiers have been killed, 3 camps have been destroyed. Similar no. of terrorists have also been killed... pic.twitter.com/a19gOD90Ab

