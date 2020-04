30 अप्रैल तक इंडिगो की अन्तरराष्ट्रीय उड़ाने रद्द, जानिए कैसे मिलेगा रिफंड

नई दिल्लीः कोरोना संकट ने जहां रेलों के पहिए थाम रखे हैं तो वहीं हवाई यात्रा पर भी ताला डाल दिया है. भारत में अभी 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है. इसके आगे बढ़ने की आशंकाओं या खत्म होने की संभावनाओं के बीच लोगों में परेशानी का आलम है. हालांकि राज्य व केंद्र सरकारें स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने में जुटी हुई हैं. इसी बीच इंडिगों एयरलाइंस ने अपनी 30 अप्रैल तक की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है.

इंडिगो एयरलाइंस ने रद्द की हैं उड़ानें

कोरोना महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों को 30 अप्रैल तक के लिए कैंसिल कर दिया है. एयरलाइंस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन यात्रियों ने 30 अप्रैल तक की किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में टिकट बुक करा रखी थी उनका पैसा क्रेडिक शैल के तौर सुरक्षित रखा गया है.

यात्री अपने इस पैसे से अगले एक साल में किसी भी दिन यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकेंगे. यात्रियों ने जिस दिन टिकट बुक कराया था तब से अगले एक साल का समय मिलेगा.

इंडिगो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यात्री इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर एडिट बुकिंग सेक्शन पर जा कर अपना क्रेडिट सेल बैलेंस देख सकेंगे. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यात्री फेसबुक पर www.goindigo.in और ट्वटिटर पर @indigo6e पर जा कर लाइव चैट के जरिए जानकारी ले सकते हैं.

क्या है क्रेडिट शेल

क्रेडिट शेल एक तरह का क्रेडिट नोट होता है. इसे कैंसिल किए गए PNR के बदले जारी किया जाता है. इसे भविष्य में बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस क्रेडिट नोट के जरिए उस पैसेंज का ही टिकट बुक किया जा सकता है जिसका टिकट कैंसिल किया गया हो.

ऐसे समझिए प्रक्रिया

अगर आपकी फ्लाइट 14 अप्रैल 2020 के पहले कोरोना के चलते कैंसिल की गई है तो आप क्रेडिट शेल अपने आप आपके PNR के बदले जनरेट कर दिया जाएगा . लेकिन आपकी फ्लाइट 14 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच कैंसिल की गई है तो आपको अपना क्रेडिट शेल पाने के लिए वेबसाइट पर एडिट बुकिंग सेक्शन पर जाना होगा. इसके बाद यहां से आपको अपने पीएनआर के बदले क्रेडिट सेल मिल जाएगा.

हरदीप सिंह पुरी ने किया है ट्वीट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों को फिर से शुरू करने के संबंध में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. कोई भी फैसला लॉकडाउन की अवधि खत्म होने पर ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. लॉकडाउन के बाद हालात के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा.

My heart goes out to people who are facing problems due to restrictions put in place on domestic & international flights, pursuant to the situation arising out of the timely announcement of a nationwide Lockdown.#IndiaFightsCOVID19

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 8, 2020