चेतावनी के बावजूद यात्रियों की जान से खेल रहा है इंडिगो

नई दिल्लीः लगातार खामियों और उड़ान में समस्या आने के बावजूद इंडिगो अपने विमान परिचालन में बदलाव नहीं कर रहा है. यह रवैया विमान यात्रियों के लिए खतरे की घंटी है. डीजीसीए इसके लिए इंडिगो को चेतावनी दे चुका है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया है. गुरुवार को भी इंडिगो की एक फ्लाइट में समस्या आई. 2018 के बाद से इंडिगो के विमान में उड़ान के दौरान इंजन में कंपन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

Public Relations Officer (PRO), Indigo: At 4:26 am today, full emergency was declared for Pune-Jaipur flight (6E-6129). The flight landed safely in Mumbai at 4:36 am and the full emergency was withdrawn at 4:43 am. Thereafter, the flight 6E 6129 was airborne at 7:34 am. pic.twitter.com/Dx4BSwnMWY

— ANI (@ANI) January 16, 2020