क्या लालू की चारा चोर वाली छवि साफ करने के लिए वायरल हो रहा 30 साल पुराना वीडियो

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली 4 दिनों तक हिंसा की चपेट में रही है. सीएए के विरोध में हुई इस हिंसा ने आधिकारिक तौर पर 24 लोगों की जिंदगी लील है. कई इलाकों में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है. ऐसे माहौल में राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव मंच से मानवता, लोकतंत्र और एक आम नागरिक की जान की कीमत की बात कहते दिखाई-सुनाई दे रहे हैं. दिल्ली हिंसा के बीच ट्वविटर पर आए इस वीडियो के कई सवालिया मायने दिख रहे हैं.

पहले जानते हैं, वीडियो में क्या है?

आरजेडी मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव का कई साल पुराना विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह विडियो 1990 का है जब भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देशभर में रथ यात्रा निकाली थी. बिहार सरकार ने तब आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था. इस विडियो में लालू बिना नाम लिए आडवाणी को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. उनकी शैली काफी आक्रामक लग रही है.

यह कह रहे हैं लालू

1990 में बिहार में एक रैली के दौरान बिहार की जनता को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, 'देशहित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में कौन इबादत देने जाएगा. लालू आगे कह रहे हैं, '24 घंटे मैं निगाह रखा हूं.

Watch the video! This is the commitment we need in delhi @ArvindKejriwal @AtishiAAP @raghav_chadha @msisodia @INCIndia you are all leaders do your part, don’t tell us that you are doing your best. pic.twitter.com/IEhUTiuzrK

— Vineet Yadav (@yadavvineet) February 26, 2020