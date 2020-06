गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचा मॉनसून का संदेश, देशभर में लगी झड़ी

नई दिल्लीः देशभर की जमीन को मानसून ने भिगाना शुरू कर दिया है. कहीं अनुमान से पहले ही मेघदूत पहुंच गए तो कहीं पूरे लाव-लश्कर के साथ बादलों की सेना पहुंची है और झमाझम बरसात हो रही है. राजधानी दिल्ली बुधवार को खूब भीगी तो वहीं असम में बारिश ने कई दिनों से झड़ी लगा रखी है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है.

असम में भारी बारिश

असम के कुछ जिलों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है. जिसकी वजह से बुधवार को डूमडोमा-बागजान मार्ग पर एक पुल ढह गया है. डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है. उप पुलिस अधीक्षक (DSP) बिटुल चेतिया ने बताया है कि पुल ढहने से जान का हानि तो नहीं हुई है, लेकिन बागजान में तेल की कमी को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन प्रभावित होगा.

Assam: A bridge on Doomdooma-Baghjan road collapsed due to incessant rain in Tinsukia, earlier today. Bitul Chetia, Deputy Superintendent of Police, said, "No injuries or casualties have been reported as of now but it will affect the operation to control oil blowout in Baghjan." pic.twitter.com/AzivTbrYWe

— ANI (@ANI) June 24, 2020