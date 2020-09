Terrorists in Jammu Kashmir: लश्कर ए तैयबा के तीन संदिग्ध आतंकी राजौरी से गिरफ्तार

श्रीनगर: पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर में अशान्ति फैलाने की खूब साजिशें कर रहे हैं लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम कर दी जाती है. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के राजौरी जिले से सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar E Taiyaba) के तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है जो उन्होंने ड्रोन के जरिये मिले थे.

ड्रोन के द्वारा आतंकियों ने गिराए हथियार

आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी घाटी में मौजूद आतंकियों के लिए हथियार मुहैया कराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. कश्मीर घाटी में ड्रोन के जरिये हथियार गिराये जाने का मामला सामने आया है. इस सिलसिले में तीन संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है.

राजौरी जिले से सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है जो उन्होंने ड्रोन के जरिये मिले थे. तीनों दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं.

पाकिस्तान से भेजे गए हथियार लेने गए थे आतंकी

जम्मू कश्मीर पुलिस ने मीडिया को बताया कि आतंकी पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजे गए हथियारों को लेने के लिए राजौरी गए थे. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं. पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आका उन्हें ड्रोन के जरिये हथियार उपलब्ध करवाना चाहते थे. पकड़े गए आतंकी यही हथियार लेने गए थे और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

Pakistan is trying to promote terrorism in every possible way in Jammu & Kashmir by providing all support to terror groups. We will deal with drug smugglers strictly. Pakistan is using narco-terrorism for terror funding: Dilbag Singh, DGP, Jammu & Kashmir https://t.co/5m5BVrClNK

— ANI (@ANI) September 19, 2020