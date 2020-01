JNU में फिर भड़की हिंसा की आग

नई दिल्ली: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में एक बार फिर से हिंसा हुई है. जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिंसा को अंजाम दिया है. इस हमले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष के सिर पर गंभीर चोट आई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट के छात्र संगठनों SFI, AISA और DSF पर अपने कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है.

जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) ने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने हिंसा को अंजाम दिया है. जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) अध्यक्ष आइशी घोष पर भी हमला किया गया. इस हमले में आइशी घोष के सिर में गंभीर चोट आई है.

वहीं, दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने लेफ्ट के छात्र संगठनों एसएफआई, आइसा और डीएसएफ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है. जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने कहा, 'जेएनयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लेफ्ट के छात्र संगठनों एसएफआई, AISA और डीएसएफ से जुड़े लोगों ने हमला किया है. इस हमले में एबीवीपी से जुड़े करीब 15 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं.'

दुर्गेश ने आरोप लगाया कि जेएनयू के अलग-अलग हॉस्टल में एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर हमला किया गया है और हॉस्टलों की खिड़कियों दरवाजों को लेफ्ट के छात्र संगठनों ने बुरी तरह से तोड़ दिया है. हालांकि जेएनयूएसयू ने दावा किया कि साबरमती और अन्य हॉस्टल में एबीवीपी ने घुसकर छात्रों की पिटाई की. एबीवीपी ने पथराव और तोड़फोड़ भी की. हालांकि तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने नकाब पहना हुआ था.

हमले में बुरी तरह घायल हुईं जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा, 'मुझे मास्क पहने गुंडों ने बेरहमी से मारा है. मेरा खून बह रहा है. मुझे बेरहमी से पीटा गया है.'

Jawaharlal Nehru University Student Union (JNUSU) President Aishe Ghosh at JNU: I have been brutally attacked by goons wearing masks. I have been bleeding. I was brutally beaten up. pic.twitter.com/YX9E1zGTcC

जेएनयू में हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि जेएनयू में हिंसा की घटना से हैरान हूं. छात्रों पर बुरी तरह हमला किया गया है. पुलिस को फौरन हिंसा को रोकना चाहिए और शांति बहाल करना चाहिए. केजरीवाल ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि अगर हमारे छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षित नहीं होंगे, तो देश कैसे विकास करेगा?

Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal: I am so shocked to know about the violence at JNU. Students attacked brutally. Police should immediately stop violence and restore peace. How will the country progress if our students will not be safe inside university campus? (file pic) pic.twitter.com/B8utHsMSMS

MHA सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से बात की है.

MHA Sources: Union Home Minister Amit Shah has spoken to Delhi Police Commissioner Amulya Patnaik to take stock of situation in Jawaharlal Nehru University; Joint CP rank official to investigate and submit a report. (file pic) pic.twitter.com/MiGgmP09DB

AIIMS ट्रॉमा सेंटर के अधिकारी ने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 18 छात्रों को एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर आया गया है आए हैं. दिल्ली में जांच चल रही है. वहीं एचआरडी मंत्रालय ने कैंपस में स्थिति पर जेएनयू रजिस्ट्रार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है. अधिकारी ने कहा है कि जेएनयू के वीसी से बात की गई है और कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों से भी बात की है.

वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है कि 'जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर नकाबपोश ठगों द्वारा क्रूर हमला किया गया. जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए, चौंकाने वाला है. हमारे राष्ट्र के नियंत्रण में फासीवादी, हमारे बहादुर छात्रों की आवाज से डरते हैं.'

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.

The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.

#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2020