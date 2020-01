JNU में हिंसा फैलाने वाले 37 अन्य नकाबपोशों की हुई पहचान

नई दिल्ली: क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर 9 चेहरे आइडेंटिफाई किए थे जिसमे लेफ्ट के 7 और एबीवीपी के दो थे. उसके बाद वॉट्सएप्प ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के 37 लोगों की पहचान हुई है. जिसमें 10 बाहर के है. जिसके अलावा पुलिस ने 7 और छात्रों की पहचान की है. कुल 53 से ज्यादा छात्रों की पहचान की जा चुकी है. कल क्राइम ब्रांच ने वार्डन, 13 सिक्योरिटी गार्ड और 5 छात्रों से भी पूछताछ की है. अब क्राइम ब्रांच नोटिस भेज कर छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाएगी.

जेएनयू में हिंसा को हफ्ता भर बीत चुका है. दिल्ली पुलिस सोमवार से 9 छात्रों से पूछताछ शुरू करेगी. सबको अलग-अलग दिन और अलग-अलग समय पर पूछताछ के लिए बुलाया है. जिन लड़कियों को नोटिस दिया गया है. उनसे कहा गया है कि आप खुद पूछताछ की जगह और वक्त तय करें. आरोपी लड़कियों से महिला अधिकारी पूछताछ करेगी. बाकी आरोपियों को कमला मार्केट में मौजूद क्राइम ब्रांच के SIT दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. अगर कोई पूछताछ में शामिल नहीं होता है तो उसे फिर नोटिस भेजा जाएगा.

लेकिन जेएनयू छात्र संघ का आरोप है कि दिल्ली पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है. छात्रसंघ का आरोप है कि कई सुरक्षा गार्ड्स ने नकाब पहनकर धक्का-मुक्की की.

दिल्ली पुलिस ने हिंसा करने वाले 37 और लोगों की पहचान का दावा किया है. ये पहचान एक व्हाट्सएप ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट से की गई है. पुलिस के मुताबिक इसमें 10 लोग बाहरी हैं. तफ्तीश में अब तक कुल 50 हमलावरों की पहचान की जा चुकी है. इसी बीच जेएनयू में हुई सिंह का एक नया वीडियो आया है. ये वीडियो 5 जनवरी को पेरियार हॉस्टल में हमले से पहले का है. वीडियो में कई छात्र अपना चेहरा ढके हुए और हाथ में डंडा लिये दिख रहे हैं. वीडियो में कई पुलिसकर्मी छात्रों को रोकते भी दिख रहे हैं.

Video shows how leftists in #JNU pelted stones at Periyar Hostel with cops identifying #AisheGhosh to be the main culprit

Great #SmritiIrani calls out Deepika for showing solidarity for such Anti-Nationals#LeftAttacksJNU #LeftBehindJNUViolence #JNUViolence #JNUHiddenTruth pic.twitter.com/R7wwOfleyC

— Geetika Swami (@SwamiGeetika) January 10, 2020