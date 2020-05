JNU में अब 'गीता' का ज्ञान! '7 मई को भगवत गीता पर वेबिनार का आयोजन'

नई दिल्ली: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामायण के बाद अब गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा. JNU प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है. 7 मई को भगवत गीता पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा.

अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष काक छात्रों को गीता का ज्ञान देंगे. कोरोना महामारी के इस दौर में भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए. इंसान की ज़िंदगी में गीता का क्या महत्व है? इसकी शिक्षा देंगे.

जेएनयू के वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बयान जारी कर ये जानकारी दी है.

प्रोफेसर जगदीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि "हमें यह जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 'कोविड-19 के दौर में भागवत गीता से सीख' पर एक वेबिनार 7 मई को शाम 6 बजे आयोजित होगा."

JNU welcomes you to a webinar on "Lessons from the Bhagavad-Gita during the Covid-19 Crisis” by Prof. Subhash Kak, Oklahoma State University, USA. He is a member of PM's Science, Technology and Innovation Advisory Council since 2018 and was awarded the Padma Shri in 2019. pic.twitter.com/yxoNJghkp9

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) May 4, 2020