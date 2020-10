गांजे की खेती को लेकर उद्धव ठाकरे पर कंगना ने किया जोरदार हमला

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने गांजा पर एक बयान दिया था, जिसके बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक के बाद एक ट्वीट करके उद्धव को जोरदार फटकार लगाई है. कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे की इस करतूत को तुच्छ करार दिया और मैं उद्धव ठाकरे की तरह अपने पिता की शक्ति और आपके जैसे धन के नशे में नहीं हूं.

दशहरा भाषण के दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि "कुछ लोग मुंबई रोजी-रोटी के लिए आते हैं और इसे POK कहते हैं. यहां हर जगह ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, वे कुछ इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं. वे नहीं जानते हैं कि हम अपने घरों में तुलसी उगाते हैं, गांजा नहीं. गांजे के खेत आपके राज्य में है, आप जानते हो कहां, महाराष्ट्र में नहीं." उद्धव के इस बयान के बाद बवाल होना तय था.

इसके जवाब में कंगना ने कहा, "मुख्यमंत्री आप एक बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हैं, हिमाचल को देव भूमि कहा जाता है, यहां अधिकतम मंदिर हैं, जिनमें कोई शून्य अपराध दर भी नहीं है, हाँ इसमें बहुत उपजाऊ भूमि है जहाँ यह सेब, कीवी, अनार, स्ट्रॉबेरी उगाता है, यहाँ कुछ भी उग सकता है."

Chief Minister you are a very petty person, Himachal is called Dev Bhumi it has the maximum number of temples also no zero crime rate, yes it has a very fertile land it grows apples, kiwis, pomegranate, strawberries one can grow anything here ... cont. https://t.co/QumaLW7fbS

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020