कर्नाटक में क्यार तूफान से तबाही, रेड अलर्ट पर तटीय इलाके

बेंगलुरू: शुक्रवार को कर्नाटक के तटवर्तीय इलाकों में चक्रवाती तूफान से जनजीवन को भारी नुकसान उठाना पड़ा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रात 11:30 बजे के करीब रत्नागिरी से 200 किलोमीटर पश्चिम और मुबंई से 310 किलोमीटर दक्षिण में क्यार चक्रवाती तूफान का कहर महसूस किया गया. फिलहाल तूफान दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. क्यार तूफान की वजह से इलाके में भारी बारिश भी हो रही है, जिसके कारण पर्यटकों के आवागमन की सुविधा को फिलहाल 27 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है.

सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग

कर्नाटक के राज्य आपदा निगरानी केंद्रों के हवाले से मौसम के और भी बिगड़ने के आसार की सूचना दी गई है. पश्चिमी तटों के बिगड़ते हालात के मद्देनजर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया है. न्यू मंगलुरू पोर्ट से लगभग 100 मछुवारों के नावों को बचा कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया. मौसम विभाग की मानें तो गोवा में भारी बारिश की आशंका है. कारण कि अरब सागर में चक्रवती तूफान का प्रभाव इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल सकता है.

New Mangaluru Port Trust(NMPT): In the wake of present weather conditions around the west coast of India,New Mangaluru Port rescued around 100 fishing boats and more than thousand people, and provided shelter within the safe zone of the harbour. (Pic: NMPT) #CycloneKyarr pic.twitter.com/Wo1lek144c

